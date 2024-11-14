За плевок в судью на великолучанку завели уголовное дело
Уголовное дело возбудили против великолучанки за плевок в судью, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В апреле 2024 года великолучанка, находясь в здании суда, зашла в служебный кабинет судьи и плюнула в него, унизив его честь и достоинство.
Мотивом такого действия великолучанка назвала недовольство принятыми по её искам решениями, вынесенными федеральным судьёй Великолукского городского суда.
Прокурор Великих Лук утвердил обвинительное заключение по части 2 статьи 297 УК РФ. Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе исправительные работы на срок до двух лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
Опубликовано видео смертельного ДТП, в котором экс-заместитель начальника псковского УГИБДД на машине сбил детей
Три года колонии-поселения получил за сбитых детей экс-заместитель начальника псковского УГИБДД
Групповые очаги заболевания пневмонией выявили в 33 образовательных учреждениях Псковской области
Почти тысяча человек заболели внебольничной пневмонией в Псковской области с 1 сентября