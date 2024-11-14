Полмиллиона рублей выплатит великолучанин соседу за залитую квартиру

14:51, 14 ноября 2024, ПАИ

Полмиллиона рублей выплатит великолучанин соседу за залитую квартиру. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В результате самовольного переустройства системы отопления и непрофессионально выполненных работ была залита квартира истца, повреждены мебель, настенные и напольные покрытия, бытовая техника. На направленную досудебную претензию ответчик не отреагировал.

Суд в счёт компенсации материального ущерба взыскал с ответчика более 500 тысяч рублей - за исключением стоимости вещей, причинение ущерба которым в результате происшествия стороной истца доказано не было.