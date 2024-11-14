Полмиллиона рублей выплатит великолучанин соседу за залитую квартиру
Полмиллиона рублей выплатит великолучанин соседу за залитую квартиру. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
В результате самовольного переустройства системы отопления и непрофессионально выполненных работ была залита квартира истца, повреждены мебель, настенные и напольные покрытия, бытовая техника. На направленную досудебную претензию ответчик не отреагировал.
Суд в счёт компенсации материального ущерба взыскал с ответчика более 500 тысяч рублей - за исключением стоимости вещей, причинение ущерба которым в результате происшествия стороной истца доказано не было.
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