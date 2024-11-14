Несанкционированную свалку ликвидировали в Палкинском районе после вмешательства прокуратуры

15:43, 14 ноября 2024, ПАИ

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура по обращению псковича провела проверку соблюдения законодательства в сфере размещения твёрдых бытовых отходов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Недалеко от деревни Браги в Палкинском районе на землях, государственная собственность на которые не разграничена, неизвестные организовали несанкционированную свалку отходов производства и потребления площадью около 200 квадратных метров.

В адрес главы поселения внесли представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения закона устранены, а несанкционированная свалка ликвидирована.