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Происшествия

Несанкционированную свалку ликвидировали в Палкинском районе после вмешательства прокуратуры

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура по обращению псковича провела проверку соблюдения законодательства в сфере размещения твёрдых бытовых отходов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Недалеко от деревни Браги в Палкинском районе на землях, государственная собственность на которые не разграничена, неизвестные организовали несанкционированную свалку отходов производства и потребления площадью около 200 квадратных метров.

В адрес главы поселения внесли представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения закона устранены, а несанкционированная свалка ликвидирована.

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