Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова посетила с рабочим визитом Локню

23:43, 14 ноября 2024, ПАИ

Встреча с сенатором от Псковской области Натальей Мельниковой прошла в Локне сегодня, 14 ноября. Участники встречи обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы муниципалитета, вместе с Натальей Мельниковой на мероприятии присутствовала большая команда представителей правительства Псковской области, Комитета воинов Отечества и фонда «Защитники Отечества».

«На встрече волонтёры и представители организаций поднимали острые вопросы, которые касаются не только помощи, но и преодоления трудностей, с которыми семьи участников СВО сталкиваются ежедневно. Многие из этих вопросов требуют более глубокого взаимодействия и ресурсов, доступных на уровне региона и федеральных структур. Добрый формат встречи позволил участникам открыто обсудить проблемы и наметить пути их решения с привлечением всех возможных ресурсов и поддержки. Своих не бросаем!» – сказал Иван Белугин.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителями в Совете Федерации Алексеем Наумцом и Натальей Мельниковой, чтобы обсудить наиболее важные для региона направления совместной работы.