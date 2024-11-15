Зампред ПГД переизбран председателем реготделения партии российских пенсионеров
Заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов переизбран председателем регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.
14 ноября в региональном отделении партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» прошло отчётно-выборное собрание. Кандидатуру Михаила Иванова рекомендовало бюро президиума центрального совета партии.
«Депутаты ПГД поздравляют коллегу с переизбранием и желают ему дальнейших успехов в работе на благо жителей Пскова и Псковской области», – отметили в пресс-службе.
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