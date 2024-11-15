Полиция Пскова просит горожан помочь в опознании укравших велосипед молодых людей

14:53, 15 ноября 2024, ПАИ

Полиция Пскова просит граждан помочь в опознании молодых людей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 12 ноября в 8:00 из подъезда жилого дома на улице Народной был похищен велосипед.

Всех, кто обладает информацией о случившемся или о псковичах на фотографиях, просят обратиться по телефону 02 или 8 960 221 77 67.