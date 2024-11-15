Об изменении цен на бензин рассказали псковичам

15:58, 15 ноября 2024, ПАИ

Об изменении цен на бензин в октябре нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, цены на дизельное топливо выросли на 8,15 % и составили 67,03 рубля за литр, цена на автомобильный бензин поднялась на 9,11 %, а его литр стоит 58,37 рубля. Бензин АИ-92 вырос на 7,69 %, его нынешняя стоимость составляет 53,63 рубля за литр, АИ-95 – на 7,67 %, до 75,5 рубля, и бензин марки АИ-98 и выше стоит 78,45 рубля за литр, что больше на 19,03 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что в октябре импорт автомобилей в Россию стал рекордным за последние 12 лет. В страну было ввезено 112 тысяч новых легковых автомобилей, а с января по октябрь – 795 тысяч, что на 45,4 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.