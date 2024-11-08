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Экономика

Импорт новых легковых автомобилей в Россию стал рекордным за 12 лет

Импорт новых легковых автомобилей в октябре стал рекордным за последние 12 лет – в Россию импортировали 112 тысяч машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Фото: ПАИ

«В течение октября 2024 года в нашу страну было ввезено 112 тысяч новых легковых машин», – рассказали в агентстве. Рост автоимпорта заметили ещё в мае 2024 года, а уже с августа он ставил новые рекорды. До этого момента больше новых легковушек было ввезено только в августе 2012 года, тогда число импортированных автомобилей составило 120 тысяч, уточнили в агентстве.

Так, с января по октябрь 2024 года в Россию было ввезено 795 тысяч новых легковых автомобилей, что на 45,4 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Лидирующее место по импорту в октябре занял кроссовер Geely Monjaro. Второе и третье места пришлись на модели Cherry – кроссоверы Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO Max.

Напомним, что пришло время менять летнюю резину на зимнюю. Советы по замене дали представители псковских шиномонтажных сервисов и Госавтоинспекции.

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