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Происшествия

Пскович, случайно проглотивший наркотик, попал под суд

Три года условно получил 31-летний пскович, случайно проглотивший наркотик. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре.

19 июня мужчина через телеграм-канал купил почти два грамма наркотического вещества «соль». Наркотик пскович забрал из «закладки» и положил его в рот, но потом случайно проглотил свёрток. После этого псковичу пришлось вызвать скорую. В тот же день медики провели ему экстренную эзофагогастродуоденоскопию, во время которой врач достал из желудка наркомана свёрток с наркотиком.

На суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года.

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