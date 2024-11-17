Лобовое столкновение автомобилей произошло в Псковском районе
В Псковском районе на объездной дороге у деревни Котово произошло столкновение двух автомобилей – Toyota и Haval. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Участники ДТП от госпитализации отказались.
На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники ГАИ и спасатели АСС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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