Лобовое столкновение автомобилей произошло в Псковском районе

18:20, 15 ноября 2024, ПАИ

В Псковском районе на объездной дороге у деревни Котово произошло столкновение двух автомобилей – Toyota и Haval. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Участники ДТП от госпитализации отказались.

На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники ГАИ и спасатели АСС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.