Студент филиала ПсковГУ стал победителем чемпионата и первенства СЗФО по кудо

19:10, 15 ноября 2024, ПАИ

Студент филиала ПсковГУ Артём Филиппов занял первое место среди мужчин в категории 250 единиц на чемпионате и первенстве СЗФО по кудо. Этим результатом великолучанин подтвердил звание кандидата в мастера спорта и прошёл отбор на чемпионат России, который пройдёт 15 марта в Москве. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Кроме того, Артём Филиппов был награждён специальным призом за лучшую ударную технику среди мужчин.

Соревнования проходили в Череповце. Мероприятие собрало около 150 спортсменов из Псковской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской и Калининградской областей, а также из Республики Коми.