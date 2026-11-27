Дубль псковского клуба Nordman начал с победы второй тур Высшей лиги по настольному теннису

13:29, 27 ноября 2026, ПАИ

Псковский клуб Nordman-2 выиграл у клуба «Топ-спин» из Уфы со счётом 3:2 в стартовом матче второго тура Высшей лиги G по настольному теннису, который проходит в Пензе. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковскую команду в рамках тура представляют Рустам Рузиев, Максим Бобров и Михаил Марцеха. Марцеха проиграл Антону Срумову со счётом 0:3, но выиграл у Айбулата Гайсина в решающей встрече со счётом 3:2. Бобров выиграл у Гайсина со счётом 3:2, но уступил Срумову со счётом 1:3. В своей единственной встрече Рузиев взял верх над Александром Мазуриным со счётом 3:2.

Псковичи вышли на второе место в турнирной таблице. Сегодня, 27 ноября, Nordman сыграет с командой «Идеал-юниор» из Казани и спортшколой из Ногинска. 28 ноября псковичи проведут матчи со спортшколой из Ижевска и оренбургской командой «Факел-Резерв» из Оренбурга. 29 ноября псковские теннисисты также проведут две встречи – против клуба «Космические крылья» из Москвы и спортшколы из Кохмы.