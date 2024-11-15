Спикеры Таврического инвестфорума поблагодарили Псковскую область за поддержку

21:27, 15 ноября 2024, ПАИ

Выступивший на I Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ) министр промышленности и торговли Херсонской области Иван Сафронов поблагодарил Псковскую область за поддержку социальной сферы Херсонской области, сообщает корреспондент ПАИ.

«Мы благодарны нашим коллегам из Псковской области за поддержку. Второй года псковичи помогают восстанавливать социальные объекты, уделяют особое внимание социальной сфере в целом. В первую очередь хочу поблагодарить за эту поддежку главу Псковской области Михаила Ведерникова и его коллег», – сказал Иван Сафронов.

Он также предложил Псковской области в целях развития межрегиональных связей рассмотреть возможность кооперации промышленных предприятий и запуска инвестпроектов на территории Херсонской области.

«Все необходимые меры поддержки на территории региона запущены», – подчеркнул министр.

I Таврический инвестиционно-экономический форум (ТИЭФ) «Бизнес-патриот: инструменты и меры поддержки бизнеса в новых условиях» прошел в Геническе 14–15 ноября. На полях ТИЭФ состоялись панельные дискуссии «Экономическое развитие Херсонской области: инструменты и меры поддержки бизнеса», «Торговый и промышленный потенциал Херсонской области», «Недвижимость и землепользование в Херсонской области». В дискуссиях приняли участие профильные министры правительства Херсонской области, общественные деятели и представители деловых кругов России.

Отметим, Псковская область оказывает помощь Херсонской области в осенне-зимний период. Кроме того, на территории региона постоянно находятся специалисты-медики. В сентябре 100 детей из Херсонской области отправились на три недели в Крым на летний отдых и оздоровление. Это стало возможным благодаря шефской помощи Псковской области.