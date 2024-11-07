Псковская область оказывает помощь Херсонской области в осеннее-зимний период

17:57, 07 ноября 2024, ПАИ

Псковская область оказывает помощь Ивановскому и Нижнесерогозскому муниципальному округу Херсонской области в прохождении осенне-зимнего периода. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Аварийно-восстановительная бригада будет находиться на территории Херсонской области до середины апреля. Инструменты и оборудование для оснащения бригады приобрели при поддержке правительства Псковской области. Необходимое оборудование позволит проводить слесарные и сварочные работы, ремонтировать системы водоснабжения и водоотведения электросетей.

Напомним, Псковская область оказывает помощь новым российским территориям. В новые регионы направляются гуманитарная помощь, исходя из потребностей населения.