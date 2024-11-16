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Терпимее, рассудительнее, добрее: псковичи поделились, каким видят человека через 50 лет

С каждым годом технологии развиваются всё более высокими темпами, а искусственный интеллект в том или ином виде внедряется практически во все отрасли жизнедеятельности людей. Публикуем мнения псковичей о том, каким они видят человека будущего, например через 50 лет.

«Неизвестно, куда всё повернётся. Может быть несколько вариантов, наверное. Один вариант – это когда люди поймут, что всё в мире как-то связано, и научатся думать, и будут в этом случае так же развиваться, как и сейчас. Если технология будет превышать нашу человеческую способность думать и мыслить, в таком случае всё может быть и похуже. Но я лично надеюсь, что люди всё-таки будут оставаться людьми и как-то это осмыслят. Роботы, искусственный интеллект – это же инструмент. Искусственный интеллект всю работу за человека сделать не может. Поэтому в какой-то момент мы научимся использовать наши игрушки для того, чтобы сделать себя чуть более человечными», – отметил мужчина.

«Скорее всего, люди станут намного интеллектуальнее, так как технологии будут очень распространены в нашем мире. Даже сейчас они включены в нашу жизнь. И мне кажется, что в жизни человека будет множество изменений и, скорее всего, человек станет более рассудительным, нежели сейчас. И эмоциональнее, конечно, потому что у людей будет очень большая эмоциональная нагрузка в плане социального и психологического давления. Однако мне кажется, что человек сможет справиться и с этими трудностями», – подчеркнула девушка.

«Представляю себе человека будущего добрее. А те, кто были злее, перестанут быть такими. Мир меняется. Бывает, в худшую сторону, бывает, в лучшую сторону. Но я думаю, что всё-таки в лучшую будут изменения», – поделился пскович.

«Наверное, люди будут более осмысляющими, что ли? Возможно, в какой-то степени будут добрее к окружающим. Ну и, наверное, намного больше будут использовать технологии, чем сейчас. Я думаю, что в какой-то степени технологии помогут быть более понимающими. Плюс ко всему сейчас молодые люди стараются быть более терпимыми к окружающим и более понимающими. Также, возможно, будут более добрыми», – предположила девушка.

«Я думаю, что через какое-то время люди станут ещё более рациональными, то есть будут направлены на то, что полезно, и главным образом для них. Вот это главная черта, что должно измениться. Вообще, как-то хочется верить, что люди станут, что ли, добрее. То есть все практические достижения будут не за счёт кого-то, а за счёт собственной активности», – отметил мужчина.

«Хочется верить, что человек будущего будет думать прежде всего о своём здоровье, ментальном и физическом, что ему будет всего в жизни хватать. У него будет время на свои желания, на свои любимые дела, он сможет больше времени проводить с любимыми и близкими. А роботы будут ему в этом помогать», – сказала псковичка.

«Такое ощущение, что человек в будущем будет состоять из одного пальца, который будет торкать только в телефон, компьютер где угодно. А насчёт доброты очень маловероятно. По сравнению с тем, сколько встречается сейчас на пути людей, доброго очень мало. Хотелось бы лучше. Конечно, раньше было чище, добрее и справедливее. Может, в будущем это всё наладится», – предположила женщина.

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