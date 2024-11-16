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Спортсмены из Идрицкой школы победили в общем зачёте XVII Спартакиады по волейболу

Спортсмены из Идрицкой школы одержали победу в общем зачёте XVII Спартакиады по волейболу, пишет газета «Призыв».

Спортсмены из Идрицкой школы победили в общем зачёте XVII Спартакиады по волейболу. Фото: газета «Призыв»

В соревнованиях участвовали команды девушек 7–9-х классов из Себежской, Идрицкой, Сосновоборской, Кузнецовской средних школ и Себежской основной школы. Первое место заняла команда Идрицкой школы.

Судьба второго и третьего мест решилась в матче между командами Себежской основной и Кузнецовской средних школ. Победу одержала команда Себежской основной школы. Третье место заняла команда девушек из Кузнецовской школы, победив команду Себежской средней школы.

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