От производства мебели до одежды и сувениров: самые дорогие и дешёвые готовые бизнесы в Псковской области

11:33, 18 ноября 2024, ПАИ

Покупка готового бизнеса – это возможность быстро начать своё дело с уже налаженными процессами, оборудованием и клиентской базой. В Псковской области можно найти предложения для различных бюджетов: от крупных объектов с высоким потенциалом дохода до небольших предприятий, которые потребуют минимальных вложений. О самых дешёвых и дорогих вариантах готового бизнеса, доступного на данный момент, корреспонденту ПАИ рассказали в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Производство мебели

Один из самых дорогостоящих бизнесов в Псковской области – полностью оборудованное производство мебели с полным ЧПУ-циклом. Его стоимость – 46,8 миллиона рублей. Производство оснащено современными европейскими машинами, инструментами Metabo и Festool, а также включает собственную котельную и газоснабжение. У компании опыт работы в Москве и Санкт-Петербурге, есть наработанное портфолио проектов, включая серийную мебель и крашеные фасады. Бизнесу более десяти лет, и владелец готов периодически предоставлять заказы после продажи. Также возможно приобретение здания площадью 1 000 квадратных метров вместе с бизнесом.

База отдыха в Пушкинских Горах

База отдыха в Пушкинских Горах выставлена на продажу за 31 миллион рублей. Комплекс расположен на территории 3,2 гектара и включает три дома для проживания с 24 номерами, которые могут одновременно разместить до 84 гостей. База имеет три водоёма для отдыха, рыбалки, зоны для пикника, а также оборудованные беседки. В дополнение к существующим домам есть проект для строительства ещё шести коттеджей, что может увеличить вместимость до 250 гостей. По словам продавца, бизнес окупается за счёт летнего сезона и имеет потенциал для круглогодичной эксплуатации.

Салон красоты

В Пскове за 25 миллионов рублей можно приобрести действующий салон красоты площадью 182,3 квадратных метра. Салон находится в районе ближнего Завеличья, где занимает первый этаж многоквартирного дома с отдельным входом и удобной парковкой. Пространство включает залы для парикмахерских услуг, кабинеты косметологии, солярий и зоны для маникюра и педикюра. В салоне установлены системы кондиционирования и УФ-рециркуляторы, организовано видеонаблюдение и сигнализация, а также предусмотрена клиентская база. Продавец предлагает техническую поддержку в течение первого месяца после продажи.

Мини-производство

В Пскове можно найти бизнесы, не требующие больших вложений. Например, за 120 тысяч рублей продается мини-производство одежды и сувениров. В стоимость входят термопресс, режущий плоттер, струйный принтер и расходные материалы – кружки, футболки, худи. Офис находится в центре города с круглосуточным доступом, аренда которого стоит около шести тысяч рублей в месяц. Бизнес не запущен и требует самостоятельного старта, однако предлагает выгодные условия для тех, кто хочет попробовать себя в производстве сувенирной продукции.

Цветочный магазин

Франшиза цветочного магазина от сети Bambini Flowers в Пскове обойдётся в 300 тысяч рублей. Магазин предлагает широкий спектр услуг: продажу цветов и букетов, организацию свадеб и корпоративных мероприятий, школу флористики и кофе с собой. Партнёр получает проверенных поставщиков, маркетинговую поддержку, а также освобождается от роялти на первые шесть месяцев. Средняя дневная выручка магазинов сети составляет от 20 до 25 тысяч рублей, а окупаемость наступает через четыре-пять месяцев.

Торговая точка мобильных аксессуаров

В Великих Луках за 600 тысяч рублей продаётся торговая точка по продаже мобильных аксессуаров. Магазин функционирует с 2015 года, имеет постоянных клиентов и расположен в центре города с высоким пешеходным трафиком. В комплекте – товарный остаток, торговое оборудование и обученные сотрудники. Магазин полностью укомплектован и имеет кассовую выгрузку из торговой программы. Также возможно удалённое управление бизнесом.