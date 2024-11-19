Банкой в ухо: великолучанке грозит два года тюрьмы

09:58, 19 ноября 2024, ПАИ

Два года тюрьмы грозит жительнице Великих Лук за удар, нанесенный мужчине банкой в ухо, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что в середине августа 2024 года в одном из городских общежитий между мужчиной и женщиной возник спор. Во время конфликта женщина схватила стеклянную банку и ударила ею мужчину в ухо, чем рассекла его. Мужчине причинен легкий вред здоровью. Полученные травмы заставили его обратиться в медучреждение.

Теперь женщина обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.