Банкой в ухо: великолучанке грозит два года тюрьмы
Два года тюрьмы грозит жительнице Великих Лук за удар, нанесенный мужчине банкой в ухо, сообщили ПАИ в прокуратуре города.
Установлено, что в середине августа 2024 года в одном из городских общежитий между мужчиной и женщиной возник спор. Во время конфликта женщина схватила стеклянную банку и ударила ею мужчину в ухо, чем рассекла его. Мужчине причинен легкий вред здоровью. Полученные травмы заставили его обратиться в медучреждение.
Теперь женщина обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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