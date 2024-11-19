Путин утвердил обновлённую доктрину: объясняем, когда Россия может применить ядерное оружие

12:12, 19 ноября 2024, ПАИ

Основы государственной политики в области ядерного сдерживания утвердил президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Обновлённая версия доктрины расширяет категорию военных союзов и государств, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Помимо этого, изменены основания, исходя из которых Россия будет считать совершённым нападение. Это, в свою очередь, будет давать Кремлю основания нанести ядерный ответ.

Согласно утверждённым основам государственной политики в области ядерного сдерживания, Россия может перейти к применению ядерного оружия в следующих случаях: