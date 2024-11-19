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Политика

Путин утвердил обновлённую доктрину: объясняем, когда Россия может применить ядерное оружие

Основы государственной политики в области ядерного сдерживания утвердил президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото сгенерировано нейросетью

Обновлённая версия доктрины расширяет категорию военных союзов и государств, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Помимо этого, изменены основания, исходя из которых Россия будет считать совершённым нападение. Это, в свою очередь, будет давать Кремлю основания нанести ядерный ответ.

Согласно утверждённым основам государственной политики в области ядерного сдерживания, Россия может перейти к применению ядерного оружия в следующих случаях:

  • в ответ на применение против России или её союзников ядерных или других видов оружия массового поражения;
  • в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету;
  • если поступает достоверная информация, что запущены баллистические ракеты, атакующие Россию или её союзников;
  • если оружие массового поражения применено в адрес российских объектов и военнослужащих, расположенных за пределами России;
  • если противник воздействует на критически важные военные и государственные объекты России, вывод из строя которых приведёт к срыву ответных действий ядерных сил;
  • если поступает достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения – например, авиации, крылатых ракет, беспилотников.
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