Гражданин Таджикистана получил 10 месяцев в колонии-поселении за кражу с великолукского склада

17:28, 20 ноября 2024, ПАИ

Гражданин Таджикистана признан виновным в краже с великолукского склада, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В июле проживавший у своей сожительницы в Великих Луках, желая подзаработать, проник на склад, откуда похитил имущество ООО «Велрыбпром», причинив организации ущерб на сумму более 32 тысяч рублей.

Суд назачил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.