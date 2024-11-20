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Происшествия

Гражданин Таджикистана получил 10 месяцев в колонии-поселении за кражу с великолукского склада

Гражданин Таджикистана признан виновным в краже с великолукского склада, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В июле проживавший у своей сожительницы в Великих Луках, желая подзаработать, проник на склад, откуда похитил имущество ООО «Велрыбпром», причинив организации ущерб на сумму более 32 тысяч рублей.

Суд назачил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

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