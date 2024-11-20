Гражданин Таджикистана получил 10 месяцев в колонии-поселении за кражу с великолукского склада
Гражданин Таджикистана признан виновным в краже с великолукского склада, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
В июле проживавший у своей сожительницы в Великих Луках, желая подзаработать, проник на склад, откуда похитил имущество ООО «Велрыбпром», причинив организации ущерб на сумму более 32 тысяч рублей.
Суд назачил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 ноября 2024
«Безответственное свинство»: неизвестная подкинула к псковскому приюту намертво обмотанную скотчем коробку со щенками
20 ноября 2024
Почти 44 млн рублей за не выполненные в Печорах работы требует с подрядчика АНО «Возрождение объектов культурного наследия»