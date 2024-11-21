Комитет по ЖКХ Псковской гордумы рассмотрел проекты нескольких муниципальных программ
Члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы рассмотрели проекты нескольких муниципальных программ. Заседание комитета состоялось в четверг, 21 ноября, под председательством Юрия Бурлина, сообщили ПАИ в пресс-службе городской Думы.
В частности, на обсуждение были вынесены проекты программ «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния», «Развитие и содержание улично-дорожной сети», «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры».
Кроме того, участникам заседания представили заключение по итогам контрольного выезда по округу №1 Юрия Бурлина.
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