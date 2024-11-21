В Псковском районе установят мемориальные доски выпускникам Серёдкинской школы

18:33, 21 ноября 2024, ПАИ

В администрации Псковского района состоялась ноябрьская сессия Собрания депутатов Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Депутаты утвердили соглашение о передаче администрации Псковского района осуществления части полномочий в решении вопросов местного значения администрациями сельских поселений «Логозовская волость» и «Писковичская волость», а также внесли изменения в Устав муниципального образования «Псковский район».

Депутаты приняли решение об установке мемориальных досок выпускникам Серёдкинской средней общеобразовательной школы Дмитрию Никандрову и Александру Васильеву.

Кроме того, повестка дня включала вопросы о внесении изменений в решение Собрания депутатов Псковского района «Об установлении земельного налога», о награждении почётной грамотой районного Собрания депутатов.