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Общество

В Псковском районе установят мемориальные доски выпускникам Серёдкинской школы

В администрации Псковского района состоялась ноябрьская сессия Собрания депутатов Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Депутаты утвердили соглашение о передаче администрации Псковского района осуществления части полномочий в решении вопросов местного значения администрациями сельских поселений «Логозовская волость» и «Писковичская волость», а также внесли изменения в Устав муниципального образования «Псковский район».

Депутаты приняли решение об установке мемориальных досок выпускникам Серёдкинской средней общеобразовательной школы Дмитрию Никандрову и Александру Васильеву.

Кроме того, повестка дня включала вопросы о внесении изменений в решение Собрания депутатов Псковского района «Об установлении земельного налога», о награждении почётной грамотой районного Собрания депутатов.

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