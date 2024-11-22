Покраску звонницы и замену кровельного покрытия выполняют рабочие в церкви Николы со Усохи в Пскове
В Пскове продолжается реставрация церкви Николы со Усохи XVI века. Выполняется покраска звонницы и замена кровельного покрытия, вычинка бутовой кладки из стен четверика, возведение стен северного придела, сообщается в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Кроме того, выполняются работы по выносу теплотрассы, устройству ливневой канализации для отвода воды с территории. Завершено понижение территории до исторической отметки.
Отметим, церковь Николы со Усохи – православный кончанский храм, памятник истории и культуры федерального значения. Находится в Среднем городе.
Первое упоминание о каменной Никольской церкви относится к 1371 году. В 1535–1536 годах обветшавший храм XIV века разобрали и на его месте поставили ныне существующий. В 1945–1947 годах его реставрировали по проекту архитектора Юрия Спегальского. В 2019 году церковь внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в список храмов псковской архитектурной школы).
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Покраску звонницы и замену кровельного покрытия выполняют рабочие в церкви Николы со Усохи в Пскове
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