Конференция регионального отделения «Единой России» проходит в Пскове
XXX конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» проходит в Городском культурном центре в Пскове сегодня, 22 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
На конференции планируется обсудить вопросы о выборе делегата на XXII съезд партии, об обновлении составов регионального политического совета и президиума регионального политического совета.
Также участники конференции рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий членов региональной контрольной комиссии.
Кроме того, члены партии примут участие в доизбрании тайным голосованием членов региональной контрольной комиссии партии.
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