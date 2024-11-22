Конференция регионального отделения «Единой России» проходит в Пскове

12:28, 22 ноября 2024, ПАИ

XXX конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» проходит в Городском культурном центре в Пскове сегодня, 22 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



















На конференции планируется обсудить вопросы о выборе делегата на XXII съезд партии, об обновлении составов регионального политического совета и президиума регионального политического совета.

Также участники конференции рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий членов региональной контрольной комиссии.

Кроме того, члены партии примут участие в доизбрании тайным голосованием членов региональной контрольной комиссии партии.