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Политика

Рост доходов ФОМС Псковской области в 2025 году превысит 15%

Проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2025 год и на двухлетний плановый период рассмотрят в первом чтении депутаты регионального парламента на ноябрьской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Комментируя основные характеристики бюджета ФОМС, вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих обратил внимание на увеличение объёма субвенции из федерального бюджета. Доходы ФОМС в следующем году запланированы в размере 12 млрд 711 млн 205,8 тысячи рублей, что на 15 % больше показателей текущего года – при внесении в Собрание аналогичного законопроекта в 2023 году доходы были меньше на 1,7 млрд рублей.

«Бюджет ФОМС на 2025 год предлагается утвердить бездефицитным и сбалансированным, то есть с равными показателями доходов и расходов. Мы видим, что доходная часть существенно возросла при том, что общее количество застрахованных граждан в регионе сократилось на 7 571 человека. Увеличение финансовых показателей произошло из-за роста почти на 17,6 % подушевого норматива медицинской помощи на одного застрахованного», – рассказал о формировании бюджета Игорь Дитрих.

Расходная часть бюджета увеличится более чем на 1,5 млрд рублей. Основная статья расходов бюджета территориального фонда ОМС связана с реализацией базовой программы медицинского страхования – на эти цели в бюджете предусматривается 97,4 % от общей суммы.

Предварительное обсуждение законопроекта состоится на заседании комитета по труду и социальной политике накануне сессии, назначенной на 28 ноября.

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