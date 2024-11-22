Псковские врачи впервые провели пациентам холангиоскопию

17:12, 22 ноября 2024, ПАИ

Холангиоскопию впервые провели эндоскописты Псковской областной клинической больницы. Об этом сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

«Эта уникальная процедура (её делают всего в нескольких клиниках страны) открывает новые возможности для диагностики и лечения заболеваний желчных протоков», – отметили в больнице.

Использование специального оборудования – ультратонкого аппарата, который вставляется в эндоскоп, позволяет врачам достигать труднодоступных участков, где обычные эндоскопы не могут помочь

В рамках мастер-класса, который провёл для эндоскопистов больницы и её великолукского филиала заведующий эндоскопическим отделением больницы №40 Сестрорецка Иван Трусов, прооперировали двух пациенток. У одной из них были обнаружены камни в желчных протоках, которые невозможно было извлечь традиционными методами из-за атипичной анатомии. Вторая пациентка имеет в желчном протоке образование, для подтверждения природы которого необходима гистология. Использование инновационного эндоскопического аппарата дало возможность провести биопсию опухоли.

После мастер-класса псковские врачи провели холангиоскопию ещё двум пациентам. В Псковской области холангиоскопия проводилась впервые в истории.