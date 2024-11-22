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В Пскове открылась выставка в память о псковских шестидесятниках

В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка графики народного художника РСФСР Василия Звонцова «Нежное, книжное, бумажное». Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Фото: библиотека на Конной / Центральная городская библиотека Пскова

Экспозиция представляет 25 работ (графические листы, выполненные китайской тушью, и миниатюрные рукотворные открытки) из коллекции художника Сергея Семёнова, которому эти произведения искусства были переданы псковским хирургом, преподавателем областного медицинского училища Валентиной Семенченко. Потому что свои рукотворные открытки Василий Звонцов адресовал именно ей.

«Так вечер, посвящённый ленинградскому художнику Василию Звонцову, неожиданно стал прелюдией к Дню матери, который в России будут отмечать 24 ноября. Ведь на открытие выставки в библиотеку на Конной пришла дочь Валентины Семенченко Елена Михайлова. Она и рассказал собравшимся, как так получилось, что её мама, медик по профессии, дружила с лучшими художниками России и коллекционировала их произведения», – отметили организаторы.

Отметим, Василий Звонцов – русский художник, график, офортист, педагог, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Невеля. Работал в области эстампа и станковой графики (карандаш, уголь, китайская тушь). Также практиковал игловой офорт и гравирование сухой иглой. Из всех жанров предпочитал пейзаж. Дружил с директором Пушкинского заповедника Семёном Гейченко и называл себя «придворным художником сельской усадьбы». Работы Василия Звонцова, в том числе посвящённые Пушкиногорью, находятся в частных и музейных коллекциях России и мира.

А кроме того, он много лет подряд начиная с 1974 года к каждому Новому году и другим праздникам присылал рукотворные открытки с наилучшими пожеланиями Валентине Семенченко, которая не только лечила псковичей и учила начинающих медиков, но ещё и всерьёз увлекалась изобразительным искусством.

«Валентина Семенченко была не просто хирургом, а ярчайшим представителем поколения шестидесятников – людей, которые своей образованностью, широтой взглядов и утончённым вкусом создали так называемую оттепель», – подчеркнули в библиотеке.

Искусствовед Ольга Кошелькова сказала, что такие люди и такие семьи были и являются главной драгоценностью Пскова.

Отметим, выставка продлится в читальном зале библиотеки на Конной в Пскове до 18 декабря. Посетителям выдают лупу, чтобы они могли как следует разглядеть экспонаты, добавили организаторы.

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