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Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные в Пскове

Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные в Пскове, свои рекомендации опубликовал в телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Все желающие могут поддержать псковских боксёров на соревнованиях, которые пройдут в спортивном клубе «Старт» (Генерала Маргелова, 1/20) в субботу, 23 ноября. Начало в 11:00.

Псковичи и гости города могут создать традиционную игрушку-стригушку Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7). Мероприятие пройдет в воскресенье, 24 ноября. Начало в 13:00.

Углубить свои знания о космосе поможет Псковский планетарий (Советская, 64А). Сеансы пройдут в субботу, 23 ноября, в 12:00, 13:00 и 14:00.

Интерактивная экскурсия пройдет в Псковском музее-заповеднике (Некрасова, 7) в эту субботу. Начало в 12:00.

Заглянуть к псковскому купцу предлагают гостям в Дворе Постникова (Олега Кошевого, 2) 24 ноября. Начало в 14:00.

Подарить маме открытку, сделанную собственными руками, помогут в библиотеке «Диалог» (1-я Поселочная, 15). Мастер-класс пройдет в воскресенье, 24 ноября. Начало в 14:00.

Окунуться в мир музыки в исполнении камерного оркестра БКЗ филармонии (Некрасова, 24) можно в это воскресенье, 24 ноября. Начало в 19:00.

Увидеть постановки псковского театра приглашают в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина (Пушкина, 13). Спектакли пройдут в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 19:00.

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