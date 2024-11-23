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Общество

15 старшеклассников получили именные стипендии главы Псковского района

15 старшеклассников из семи школ получили именные стипендии главы Псковского района, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в личном телеграм-канале.

15 старшеклассников получили именные стипендии главы Псковского района. Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой

Стипендии присуждались в четырёх номинациях: «Учебные достижения», «Спорт и туризм», «Активная жизненная позиция» и «творчество». Поощрения выплачиваются в течение всего 2024/2025 учебного года.

«По традиции с большим удовольствием лично вручила дипломы каждому стипендиату. Это наши звёздочки – талантливые, неординарные, целеустремлённые ребята! Ими по праву могут гордиться родители, наставники и их образовательные учреждения», – отметила Наталья Фёдорова.

Стипендии получили Виктория Алексеева, Алина Кузнецова, Софья Светлякова, Анастасия Тимофеева, Илья Чернояров, Ангелина Михайлова, Виктория Мольгавко, Владислав Пельбаум, Иван Сергеев, Карина Петрова, Даниил Приемченко, Карина Иванова, Ирина Мочалова, Анастасия Горячёва и Ульяна Черкасова.

«Пожелала школьникам успехов в учёбе, спорте и выбранном творческом направлении, а также в поступлении в вузы на выбранный направления», – добавила глава района.

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