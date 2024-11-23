Всероссийские соревнования по стрельбе из лука стартовали в Великих Луках

14:53, 23 ноября 2024, ПАИ

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» стартовали в Великих Луках. Об этом сообщают Luki-News.

В соревнованиях участвует 641 спортсмен из 32 регионов страны. Псковскую область представляет 21 спортсмен: Диана Ващенко, Кирилл Горский, Марина Ершова, Елена Захаренкова, Кристина Ковалёва, Милана Мурзина, Никита Панов, Илья Силаев, Владимир Фазанов, Мария Федотова и Александр Чернецов – в блочном луке, Софья Щербакова, Андрей Хотулёв, Юлия Филиппова, Виолетта Стецура, Кристина Снеткова, Полина Подгорная, Даниэль Петрайтис, Алиса Корнилова, Алина Жбанова и Александр Дунаев – в классическом луке.

Сегодня, 23 ноября, состоялось торжественное открытие соревнований. Также сейчас проходят первые квалификационные раунды.

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