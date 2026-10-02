ФК «Псков» сохранил шансы на титул в чемпионате СЗФО

09:30, 02 октября 2026, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» на своём поле обыграли «Луки-Энергию – 2» со счётом 1:0 в чемпионате Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковский коллектив забил единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время. С пенальти отличился Фёдор Пикалев.

Благодаря этой победе «Псков» в турнирной таблице сократил отставание от великолучан до пяти очков и сохранил шансы на трофей за два матча до конца сезона. Обе эти встречи псковичи проведут на выезде против «Динамо-Карелии» 10 и 11 октября. При этом 5 и 17 октября у клуба запланированы стыковые игры за выход в финальный турнир Третьей лиги против петербургской «Звезды».