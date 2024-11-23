Псковская студентка завоевала первое место на Всероссийском слёте студенческих отрядов

21:33, 23 ноября 2024, ПАИ

Студентка Института права, экономики и управления ПсковГУ, командир сервисного отряда Flashback Псковского регионального отделения РСО Инга Курилова стала победительницей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в компетенции «Официант». Об этом ПАИ сообщили в реготделении организации.



Фото: Псковское региональное отделение РСО



Фото: Псковское региональное отделение РСО



Награждение прошло в рамках Всероссийского слёта студенческих отрядов. Мероприятие проходит в Москве. Всего в нём принимает участие более 12,5 тысячи человек.

В организации добавили, что по результатам 11-го Окружного слёта студенческих отрядов Инга Курилова заняла первое место на конкурсе руководителей студенческих отрядов в номинации «Командир». Также девушка была признана лучшим командиром Всероссийского сервисного отряда «Взлётная полоса» в 2024 году.

Добавим, что сервисное направление Российских студенческих отрядов связано с работой в индустрии гостеприимства. Студенты работают официантамм, барменами, кухонными работниками, спасателями, горничными, хостес, озеленителями и т. д.

Отметим, что Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» (РСО) – крупнейшая молодёжная организация страны.