Мокрый снег, дождь и порывистый ветер прогнозируются в Псковской области в начале новой недели

11:36, 24 ноября 2024, ПАИ

25 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Утром местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах образуется гололёд, на дорогах гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Днём ожидаются небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Будет дуть южный порывистый ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 0...-3 градуса, днём +1...+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.