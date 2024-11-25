Великолучанка устроилась работать в магазин, обокрала его, напилась и сбежала
Жительница Великих Лук обокрала магазин, в который недавно устроилась работать, сообщили ПАИ в прокуратуре города.
Установлено, что 7 мая 2024 года, выйдя на работу, владелец магазина обнаружила открытую кассу, отсутствие вещей и недопитую кружку вина около кассы.
Причиненный ущерб составил десять тысяч рублей. Указанные преступные действия совершила недавно нанятая на испытательный срок продавщица.
Прокуратура города направила материал проверки в ОМВД России по городу Великие Луки для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ.
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