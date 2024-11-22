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Политика

Александр Котов – о возвращении Ирины Толмачёвой: Такой депутат для Собрания очень важен

Депутат, представляющий сферу сельского хозяйства, очень важен для областного Собрания, уверен председатель регионального парламента Александр Котов. Получившая вакантный мандат «Единой России» генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачёва приступает к работе в законодательном органе уже в ноябре – официальная часть 39-й сессии начнётся с оглашения постановления избирательной комиссии Псковской области о регистрации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Обновление депутатского корпуса прокомментировал спикер Александр Котов. «Депутатская работа Ирине Геннадьевне уже знакома – человек она подготовленный, за плечами работа в одномандатном округе в шестом созыве. С профессиональной точки зрения будет представлять в Собрании достаточно большой сектор экономики региона – сельское хозяйство. Ирина Толмачёва руководит успешным сельхозпредприятием, понимает все процессы производства и проблемы, с которыми сегодня сталкиваются сельхозтоваропроизводители. Депутат, представляющий эту сферу, для областного Собрания очень важен», – сказал председатель областного Собрания, выразив уверенность, что Ирина Толмачёва будет достойно представлять интересы избирателей и успешно работать в составе законодательного органа.

Ирина Толмачёва. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Ирине Толмачёвой передан партийный мандат «Единой России», ставший вакантным после избрания Натальи Мельниковой сенатором Российской Федерации от Псковской области. На очередной сессии будет принято решение о включении Ирины Толмачёвой в состав фракции и комитета.

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