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Культура

Музыка известных композиторов в исполнении Ростовского симфонического оркестра прозвучит в Пскове

Концерт Ростовского академического симфонического оркестра пройдёт в Псковской областной филармонии 28 ноября. Художественный руководитель и главный дирижёр – Антон Шабуров. Прозвучат произведения русских композиторов-классиков, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В первом отделении концерта псковичи услышат симфоническую фантазию Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе». Также гости филармонии услышат Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром ля-минор Сергея Рахманинова.

Во втором отделении прозвучит симфония «Манфред» Петра Чайковского, которая была написана по мотивам драматической поэмы Дж. Г. Байрона.

Ростовский академический симфонический оркестр – ведущий музыкальный коллектив юга России. В следующем году он отметит 90-летие. Оркестр регулярно участвует в известных российских и международных фестивалях и конкурсах, среди которых «Ростовские премьеры», «Рахманиновские дни в Ростове», «Донская музыкальная весна», «Мир Кавказа» и Ростовский музыкальный фестиваль «Мост».

В составе оркестра – народные и заслуженные артисты России, профессора и доценты Ростовской государственной консерватории имени С. Рахманинова, а также лауреаты и победители престижных всероссийских и международных конкурсов.

Концерт в Пскове пройдёт в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».

Подробности – на сайте Псковской областной филармонии.

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