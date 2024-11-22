Проект бюджета Пскова на 2025 год обсудили в гордуме
Участники совместного заседания комитетов Псковской городской Думы рассмотрели проект бюджета Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении. Заседание прошло под председательством депутата Юлии Пожидаевой в понедельник, 25 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской гордумы.
Первоначально общий объём доходов на 2025 год запланирован в сумме 6,8 млрд рублей, общий объём расходов – 6,9 млрд рублей, дефицит составит 6,6 % от общего годового объёма доходов бюджета, сообщила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.
Также на заседании депутаты внесли изменения в состав рабочей группы по рассмотрению составленного на основании предложений депутатов Псковской гордумы перечня актуальных проблем по избирательным округам на 2024–2027 годы.
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