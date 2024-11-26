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Общество

Пешеходный мост начали строить в Усвятах

Началось строительство пешеходного моста через протоку между озёрами Городечное и Усвятское, соединяющую два противоположных берега Усвят. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Началось строительство пешеходного моста в Усвятах. Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

Протяжённость конструктивного участка составит 450 метров, включая подходные пути и сам мост, длина которого будет 140 метров, а ширина 2,2 метра, сообщил заместитель генерального директора ООО «Дорстройинновация» Алексей Терентьев в беседе с корреспондентом газеты.

«В этом году планируем сделать с одной стороны основание под пилон и анкерную опору. Забурим винтовые сваи. Подготовительные работы для этого проведены. Из-за ненадёжного основания на противоположном берегу пришлось делать перепроектирование, поэтому планируем в зоне затопления сделать эстакаду на винтовых сваях, а подход со стороны улицы 25 Октября сделать асфальтированным на песчано-щебеночном основании. Мост будет выполнен из деревянного бруса с металлическим каркасом. Для освещения будет использована 21 световая опора», – отметил Алексей Терентьев.

Сегодня начинается работа по выемке грунта под сваи с дальнейшим бетонированием площадок, уточнил он.

«За этой работой будут пристально наблюдать археологи, давая свою оценку. Ведь ваше поселение довольно древнее, и при земляных работах необходимо соблюдать ряд правил», – заметил Алексей Терентьев.

Работы планируют выполнять круглогодично и завершить строительство пешеходной переправы к осени 2025 года.

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