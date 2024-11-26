Главврач станции скорой помощи Денис Сачков стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Главврач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 26 ноября.
Главное из эфира:
- в течение года нагрузка на скорую помощь неравномерна, возрастает зимой и летом, снижается осенью и весной. В летний сезон число вызовов увеличивается в районах – за счёт приезжих дачников;
- в сутки «в норме» порядка 480 вызовов скорой помощи. Максимальное количество вызовов достигает 600–650;
- в Псковской области 29 постов скорой помощи. Сейчас в регионе идёт их модернизация. В 2023 году новый пункт был построен в Новосокольниках, с начала 2024 года построены посты в Псковском, Палкинском, Локнянском районах. Стройка идёт в Стругах Красных, Идрице. В ближайшее время пост будет построен в Красногородске. В следующем году новый пост появится в Пушкинских Горах, Пустошке, Острове;
- 31 фельдшер устроился на станцию скорой помощи за 2023-2024 годы – чуть меньше 10 % от общего штата. За последние два года ещё 11 студентов – будущих врачей заключили договор на целевое обучение;
- медработники первичного звена и скорой помощи по поручению президента получают соцвыплату из фонда социального страхования. Сейчас идёт обсуждение, в том числе в областном Собрании, об инициативе выделения таких же выплат водителям скорой;
- восемь врачей и четыре водителя работают в медицине катастроф в Пскове. В планах на ближайшую перспективу – открыть подразделение в Великих Луках. Четыре ведущих фельдшера с великолукской подстанции окончили обучение на базе федерального центра медицины катастроф в Москве;
- «Буханка» проверена временем и лучше всего подходит для работы скорой помощи в труднодоступной местности. В прошлом году для этих целей были также закуплены три полноприводных автомобиля марки «Соболь»;
- порядка 120 вылетов совершили сотрудники санитарной авиации в 2024 году;
- максимальный перелёт санитарной авиации – от Великих Лук до Пскова – составляет 1 час 15 минут;
- за каждую благодарность от пациента работник скорой помощи получает премию, за каждую жалобу – дисциплинарное взыскание. При этом каждую благодарность или жалобу перед этим рассматривают и проверяют эксперты;
- с 2019 года все диспетчерские разговоры с пациентами записываются и хранятся в электронном архиве.
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