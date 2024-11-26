Лучше «буханки» для плохих дорог пока ничего не придумали – главврач псковской скорой Денис Сачков

17:52, 26 ноября 2024, ПАИ

Об оснащённости каретами скорой помощи и о том, какие машины могут проехать по распутице, спросили ведущие у главврача станции скорой помощи региона Дениса Сачкова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 ноября.

«В прошлом году от меня шел пробный запрос. Появилась новая модель – это «Соболь» полноприводный. Три машины мы запустили на линию. Пока нареканий от водителей, медиков и от пациентов я не слышал. Как только будет очередное постановление правительства, наверное, количество таких машин я увеличу по отношению к так называемым «буханкам». Но «буханка» проверена временем», – отметил Денис Сачков.

По его словам, «буханки» проедут туда, куда никакая другая машина будет не в состоянии добраться.

«Она очень хорошо идёт. Сейчас, например, осенняя и весенняя распутица, есть труднодоступная местность, а пациентов нужно вывезти. По шесть-семь километров нести его на носилках? Это никто не сможет сделать», – заключил гость студии.

«Буханки» – это микроавтобусы марки УАЗ. Они получили в народе такое прозвище из-за вагонной компоновки кузова. Первые уазики-«буханки» сошли с конвейера в 1955 году.