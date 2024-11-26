Реконструкцию инфраструктуры псковского аэропорта обсудили в Минтрансе России

18:46, 26 ноября 2024, ПАИ

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с первым заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым. В обсуждении также принял участие руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Основной темой обсуждения стала реконструкция инфраструктуры псковского аэропорта «Княгиня Ольга» в рамках исполнения указания президента России. На объекте требуется провести реконструкцию рулёжных дорожек, расширение перрона, обновление светосигнального оборудования. Необходимость модернизации вызвана ежегодным ростом пассажиропотока (в 25 раз за пять лет).

Также планируется строительство в следующем году нового терминала прилёта.

«Реконструкция аэродромной инфраструктуры включена в новый нацпроект «Эффективная транспортная система». Обсудили возможности перераспределения средств, чтобы начать работы как можно скорее», – отметил губернатор.