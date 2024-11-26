Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Реконструкцию инфраструктуры псковского аэропорта обсудили в Минтрансе России

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с первым заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым. В обсуждении также принял участие руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Реконструкцию инфраструктуры псковского аэропорта обсудили в Минтрансе России. Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Основной темой обсуждения стала реконструкция инфраструктуры псковского аэропорта «Княгиня Ольга» в рамках исполнения указания президента России. На объекте требуется провести реконструкцию рулёжных дорожек, расширение перрона, обновление светосигнального оборудования. Необходимость модернизации вызвана ежегодным ростом пассажиропотока (в 25 раз за пять лет).

Также планируется строительство в следующем году нового терминала прилёта.

«Реконструкция аэродромной инфраструктуры включена в новый нацпроект «Эффективная транспортная система». Обсудили возможности перераспределения средств, чтобы начать работы как можно скорее», – отметил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 ноября 2024

Реконструкцию инфраструктуры псковского аэропорта обсудили в Минтрансе России
22 ноября 2024

30-я конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» прошла в Пскове
22 ноября 2024

Михаил Ведерников обсудил со специалистами комплекс дополнительных мероприятий по повышению охвата диспансеризацией
22 ноября 2024

Конференция регионального отделения «Единой России» проходит в Пскове
21 ноября 2024

Представители Палкинского района ознакомились с опытом Пыталовского округа по преобразованию муниципалитета
21 ноября 2024

Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России
20 ноября 2024

О необходимости обучения большего количества страноведов в России заявил Максим Рева
20 ноября 2024

Юрий Вазагов: Страны Запада фактически занимаются переформатированием ценностных нарративов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...