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Общество

Ресурсный центр добровольчества Псковской области объявляет сбор газовых плит и металлических кружек

Ресурсный центр добровольчества Псковской области объявляет сбор газовых плит и металлических кружек для фронта. Об этом сообщается в группе «Доброволец. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Ресурсный центр добровольчества Псковской области объявляет сбор газовых плит и металлических кружек. Фото: «Доброволец. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Общественная организация обратилась в штаб всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в Псковской области с просьбой о сборе вещей, в которых остро нуждаются наши военнослужащие на передовой.

Передать вещи можно по будням с 9:00 до 18:00 по адресу Псков, улица Конная, 2. Участвовать в сборе можно и с помощью посильного пожертвования.

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