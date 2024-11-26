Ресурсный центр добровольчества Псковской области объявляет сбор газовых плит и металлических кружек

22:54, 26 ноября 2024, ПАИ

Ресурсный центр добровольчества Псковской области объявляет сбор газовых плит и металлических кружек для фронта. Об этом сообщается в группе «Доброволец. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Общественная организация обратилась в штаб всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в Псковской области с просьбой о сборе вещей, в которых остро нуждаются наши военнослужащие на передовой.

Передать вещи можно по будням с 9:00 до 18:00 по адресу Псков, улица Конная, 2. Участвовать в сборе можно и с помощью посильного пожертвования.