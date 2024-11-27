В Пскове возбудили уголовное дело из-за мошенничества в особо крупном размере

13:17, 27 ноября 2024, ПАИ

Уголовное дело возбудили в Пскове по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Житель Пскова перевёл деньги на счета неизвестного. Он сделал это из-за того, что ему обещали получение средств с инвестиций. Всего мужчина отправил 1 778 000 рублей.

Добавим, что санкция части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.