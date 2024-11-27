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Экономика

У нас нет задачи остановить кредитование – экономист Банка России

В политике Банка России нет задачи остановить кредитование, однако темпы его роста должны быть более сбалансированными, рассказал заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров в беседе с корреспондентом ПАИ.

Вадим Пивоваров: «Рост кредитования остаётся высоким, несмотря на его замедление». Фото: пресс-служба Банка России

Несмотря на то что рост кредитования замедлился, он всё же остаётся высоким. По словам экономиста, это особенно заметно в корпоративном кредитовании. «За год корпоративный портфель в Псковской области вырос на 16 % и составил 77 миллиардов рублей», – сообщил он.

Потребительское кредитование, отметил специалист, показывает наиболее заметные признаки замедления. Так, кредитный портфель в Псковской области к началу октября вырос на 13 % и составил 105,9 миллиарда рублей по сравнению с 2023 годом.

Напомним, что для снижения роста закредитованности россиян Банк России с 1 апреля 2025 года сможет применять лимиты к ипотечным кредитам. Нововведения не коснутся автокредитов, но затронут доли кредитов, обеспеченных залогом зданий и сооружений, земельных участков и объектов, строительство которых ещё не завершено, машино-мест, а также жилых и нежилых помещений.

Подробнее об изменении ключевой ставки, ситуации с кредитованием, перспективе денежно-кредитной политики и многом другом читайте в специальном материале ПАИ здесь.

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