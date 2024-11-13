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Экономика

На выдачу ипотеки в России установят ограничения

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, согласно которому с 1 апреля 2025 года Банк России сможет применять макропруденциальные лимиты к ипотечным кредитам, пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

Чтобы ограничить рост закредитованности россиян, Банку России нужно дать возможность отказывать в предоставлении рискованных ипотечных кредитов, считает председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Так, согласно закону, Банк России сможет ограничить доли предоставляемых кредитов, обеспеченных залогом зданий и сооружений, земельных участков, объектов, строительство которых ещё не завершено, машино-мест, а также не только жилых, но и нежилых помещений. Ограничения распространятся и на банки, и на микрофинансовые организации.

Добавим, что лимиты не коснутся автокредитов, а также ипотечных кредитов, обеспечение которых – суда внутреннего плавания и воздушные и морские суда.

Напомним, что псковские эксперты в области недвижимости рассказали, почему растут цены на жильё и кому сейчас выгодно приобретать квартиру.

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