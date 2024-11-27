Петербуржец предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в Локне

18:45, 27 ноября 2024, ПАИ

43-летний житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Локне, сообщили ПАИ в прокуратуре Локнянского округа.

Установлено, что 4 ноября текущего года петербуржец в вечернее время, будучи привлечённым к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел в нетрезвом виде за руль личного автомобиля. Мужчина передвигался на автомобиле по Локне, где был остановлен сотрудником ГИБДД.

Санкция части 1 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Кроме того, статьёй 104.1 УК РФ предусмотрена конфискация транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления.

Уголовное дело направлено в Бежаницкий районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре.