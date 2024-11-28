Научная детская площадка появится на улице Западной в Пскове

09:21, 28 ноября 2024, ПАИ

Подписан контракт на благоустройство научной детской площадки в сквере Ветеранов, который располагается между улицами Западной, Коммунальной и Байкова, сообщил в своем телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

«Площадка будет оборудована разнообразными элементами, которые позволят каждому ребенку найти занятие по душе! Среди них: канатный комплекс, переговорная труба, панель с оптической иллюзией и комплекс для игр с песком. Дополнительно будут установлены скамейки, урны и информационные стенды с QR-кодами, открывающие доступ к интересным научным материалам», – отметил глава города.

Завершение работ запланировано на конец текущего года. «Демонтаж существующей площадки начнется в ближайшее время, чтобы освободить территорию для создания нового современного пространства», – рассказал Борис Елкин.