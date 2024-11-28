Повышение ключевой ставки в октябре было необходимо – экономист Банка России

11:02, 28 ноября 2024, ПАИ

Почему повышение ключевой ставки до 21 % в октябре было необходимо, рассказал начальник экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Алексей Суслов в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Согласно статистике, инфляция в последние месяцы показала снижение как в России, так и в Псковской области – в октябре она составила 7,6 %, однако ключевую ставку всё же подняли. «Такое решение было связано с товарами и услугами, цены на которые часто меняются. Если посмотреть на те, которые в большей степени отражают устойчивые факторы инфляции, то мы увидим, что в октябре рост цен на них ускорился», – объяснил экономист. Поэтому, по словам специалиста, делать вывод о том, что снижение инфляции устойчивое, рано, так как внутренний спрос растёт быстрее возможностей наращивания предложения.

«Увеличение утильсбора на легковые автомобили, повышение тарифов ЖКХ и железнодорожных перевозок в 2025 году будут толкать инфляцию вверх», – уточнил Суслов. Так, денежно-кредитная политика, в частности повышение ключевой ставки, должна уже сегодняшними решениями повлиять на будущий спрос так, чтобы ограничить ускорение инфляции, заключил он.

Напомним, что объём инвестиций в Псковской области увеличился на 27 % в первом полугодии, а средства компаний стали основным инвестиционным источником. Так, прибыль крупных и средних предприятий региона с января по август 2024 года выросла на 31 % и составила 23 миллиарда рублей.