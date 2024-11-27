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Экономика

Объём инвестиций в Псковской области увеличился на 27%

Объём инвестиций в основной капитал в Псковской области увеличился на 27 % в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров.

Вадим Пивоваров: «Существенная доля компаний в нашей стране развивается за счёт собственных средств». Фото: пресс-служба Банка России

Основным инвестиционным источником были собственные средства компаний. По словам экономиста, с января по август 2024 года прибыль крупных и средних предприятий региона выросла на 31 % и составила 23 миллиарда рублей. «Для бизнеса это значительный ресурс для инвестиций», – отметил Пивоваров.

«Существенная доля компаний в нашей стране вообще не имеет процентных расходов, то есть развивается за счёт собственных средств», – подчеркнул эксперт, говоря о кредите, как об источнике инвестиций.

Спикер также отметил, что в целом в стране бурного темпа инвестиций не было с начала нулевых. «В 2021 году они выросли на 9 % год к году, в 2022 году – на 7 %, в 2023 году – на 10 %, в первом полугодии 2024 года – на 11 %», – заключил Вадим Пивоваров.

Ранее псковичам дали советы о грамотном инвестировании. Так, прежде чем инвестировать, стоит создать финансовую подушку безопасности и уделить особое внимание проверке лицензии посредника, а также инвестировать не в один, а в разные продукты.

Напомним, что узнать больше об инвестировании можно на курсе Банка России «Грамотный инвестор», который продлится до 13 декабря. Для создания заявки на участие можно перейти по ссылке.

Подробнее об изменении ключевой ставки, ситуации с кредитованием, перспективе денежно-кредитной политики и многом другом читайте в специальном материале ПАИ здесь.

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