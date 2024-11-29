Проект бюджета Псковской области на 2025 год принят в первом чтении

12:03, 28 ноября 2024, ПАИ

Проект закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» принят в первом чтении. Сегодня, 28 ноября, на 39-й сессии депутаты областного Собрания обсудили концепцию бюджета и утвердили основные параметры главного финансового документа, как того требуют нормы законодательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Проект бюджета сформирован на основе 25 государственных программ. На этапе первого чтения приняты следующие параметры: общий объём доходов областного бюджета на 2025 год – 48 млрд 592 млн 121 тысяча рублей, общий объём расходов – 51 млрд 789 млн 735 тысяч рублей. Доходы консолидированного бюджета составляют 56 млрд 234,1 млн рублей, расходы – 59 млрд 431 млн 700 тысяч рублей.

Как и в течение нескольких предшествующих лет, основные бюджетные характеристики, представленные в законопроекте к первому чтению, являются неокончательными и будут скорректированы ко второму чтению. Это связано с процедурой и сроками принятия федерального бюджета – дотации субъектам РФ и средства федерального бюджета на реализацию федеральных национальных проектов и другие мероприятия пока распределены не в полном объёме.

Для дальнейшей работы над законопроектом создана согласительная комиссия – в соответствии с законом о бюджетном процессе субъекты права законодательной инициативы в недельный срок направляют свои поправки по расходам областного бюджета по показателям, рассматриваемым во втором чтении, в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике, который организует их рассмотрение на согласительной комиссии. В состав комиссии на паритетных началах включены представители правительства Псковской области и каждой из шести фракций областного Собрания депутатов – в общей сложности 12 человек. С правом совещательного голоса в работе согласительной комиссии будет участвовать представитель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».